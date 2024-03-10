Temel Reis Köyü nerede, nasıl inşaa edildi

Temel Reis, ülkemizin sevilen çizgi filmlerinden biriydi. Bugünlerde Temel Reis Köyü Malta’da bir koyun kenarında yer alıyor. Bu koy, berrak deniziyle çevrili ve rengarenk Temel Reis Köyü yani Popeye Village turistleri ağırlıyor.

Temel Reis, çocuklara ıspanağı sevdiren bir çizgi film. Bu yüzden de sinemaya uyarlanan bir filmi var. Bu film için de bir Temel Reis Köyü yapıldı. Temel Reis Köyü (Popeye Village) nerede ve burada neler yapılır, hepsi ayrıntılarıyla yazımızda...

AİLECE GİDEBİLECEĞİNİZ HARİKA BİR YER

Temel Reis Köyü, Malta’ya gelen turistlerin mutlaka gördüğü bir köy. Burası, bir açık hava müzesi gibi ziyaretçilere nostaljik bir deneyim sunuyor. Popeye Village adıyla ünlenen bu şirin köy, aynı isimli müzikal film için inşa edilmiş. Yani bir film seti olarak kullanılmış.



NE KADAR ZAMANDA YAPILDI

Bu şirin köyün yapımı için 7 ay boyunca çalışılmış, evler için Hollanda’dan ağaçlar, özel çatı kaplamaları için malzemeler Kanada’dan getirilmiş. Rengarenk ve cıvıl cıvıl evler için tam 8 ton çivi kullanılmış. Bu büyük rakamlar, kullanılan boya miktarında da görülüyor. Evlerin ve köyün yapımı için toplamda tam 7500 litre boya kullanılmış.

Film bittikten sonra, uzun bir süre burası atıl kalmış. Ama sonra Malta halkı ve yetkilileri, bu özel yeri turizme açmaya karar vermişler. Bugün de buraya ücretli giriş yapılıyor ve turizmle buradan gelir elde ediliyor. Birçok turist, hem muhteşem manzarasını hem de bu şirin köyü gezerek fotoğraf çekilecek yerlerini görüyor.

TEMEL REİS KÖYÜ NEREDE?

Temel Reis Köyü veya Popeye Village, Malta’nın Mellieha şehrinde bulunuyor. Buraya ulaşmak için güzel bir tekne gezisi yapmanız gerekiyor. Masmavi suların üzerinde huzur veren bir yolculukla köye varabilirsiniz.

BU KÖYDE SİZLERİ NELER BEKLİYOR?



Temel Reis Köyü’nde, sizi rengarenk evler karşılıyor. Hoş geldin seremonisini de, bu renkli evler ve Temel Reis, Kabasakal ve Safinaz kılığındaki animatörler yapıyor. Sizi kapıda karşılayarak tüm eğlenceyi başlatıyorlar. Bu karakterler, orada çok güzel müzikal gösterileri de sunuyor misafirlere. Canlı, heyecanlı ve eğlenceli bir köy gezisi oluyor diyebiliriz. Burada, fotoğraf çekilebilecek çok güzel yerler var. Tam bir Temel Reis çizgi filminin içindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz kendinizi.

Çizgi filmde gördüğünüz tüm detaylar ve dekorlar, bu açık hava müzesinde karşınıza çıkıyor. Köy içerisinde, yemek yemek için yerler var. Bu konuyu dert etmenize gerek kalmıyor. Damak tadınıza uygun olan yemekleri burada seçerek karnınızı doyurabilirsiniz.