Temizlemek için girdiği plastik su tankında mahsur kaldı

İHA'nın haberine göre; İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan genç, hastaneye sevk edildi.

Olay, Boğazköprü Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.S. (19) isimli yabancı uyruklu genç, plastik su tankının içine girerek temizlik yapmaya başladı. Ancak bir süre sonra tanktan çıkamayınca arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri, tankın içinde havasız kalan genci kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından gencin baygın halde tanktan çıkarıldığı görüldü.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan M.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak soruşturma başlattı.