Temizlik görevlisi parkta bulduğu 40 bin lirayı sahibine ulaştırdı. İnsanlık ölmemiş dedirten hareket

Düzenleme: Kaynak: DHA
Temizlik görevlisi parkta bulduğu 40 bin lirayı sahibine ulaştırdı. İnsanlık ölmemiş dedirten hareket

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde temizlik görevlisi Filiz Gölmez, parkta bulduğu içinde 40 bin TL ve evrak olan çantayı Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Gölmez'e örnek davranışı nedeniyle teşekkür edip hediye verdi.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Filiz Gölmez, Atatürk Parkı'nda rutin temizlik çalışmaları sırasında bir bankın üzerinde çanta buldu.

Gölmez, içinde 40 bin TL ve evrak bulunan çantanın sahibine ulaşılması için Zabıta Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Çantanın sahibi bulunup Zabıta Müdürlüğü'ne çağrıldı. Doğrulama yapıldıktan sonra çanta, sahibine tutanakla teslim edildi.

"DÜRÜST VE AHLAKLI PERSONELLE ÇALIŞMAK BÜYÜK GURUR"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş ile birlikte Filiz Gölmez'i makamında kabul edip duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür etti ve hediye verdi.

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Akın, "Böyle dürüst ve ahlaklı personelle çalışmak bizim için büyük bir gurur. Biz insanların ahlaklı, dürüst olması ve alın teriyle evine ekmek getirmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

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