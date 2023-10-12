Temizlikçi çöp kovasını kırarken görüntülendi, vatandaş tepki gösterdi

Tekirdağ Çerkezköy ilçesi Özcan Sokak sakinleri, sokaklarında bulunan çöp bidonlarının kırıldığını görünce adeta şaşkına döndü. Sokak sakinleri, Çerkezköy Belediyesi tarafından kent mobilyaları dekorasyonuyla şehrin değişik noktalarına konulan beton çöp kovalarının kırıldığını görünce, esnafın güvenlik kameralarından çöp kovalarını kimin kırdığını bulmaya çalıştı.

Kameralara yansıyan görüntülerde çöp bidonunu kullanılamaz hale getirenlerin, 2 belediye görevlisi olduğunu fark eden ve o görüntüleri gazetecilere ulaştıran sokak sakinleri, kasıtlı olarak yapıldığı gerekçesiyle duruma tepki gösterdi. Civarda yaşayan vatandaşlar, çöp bidonlarının kullanılmaz hale getirilmesinin ardından geçici çözümü kartondan yaptıkları çöp kovasında buldu.

BELEDİYEDEN O GÖRÜNTÜLERE AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Çerkezköy Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Vatandaşlarımız tarafından gelen koku şikâyeti ve temizlik talepleri değerlendirilerek, alınan karar neticesinde görevli personele; atık kutularının zemine yatırılmak suretiyle içlerinin temizlenmesi talimatı verilmiştir. Ancak; 7 Ekim 2023 ve 10 Ekim 2023 tarihlerinde, akşam vardiyasında çalışan personelin söz konusu atık kutularını zemine yatırıp içini temizlemeye çalıştığı esnada betondan imal edildiği için ağır olan atık kutuları kullanılamaz duruma geldiği görülmüştür. Bunun üzerine; özellikle 7 Ekim 2023 tarihinde personelin atık kutusunu önce yere devirdiği, kırılmadığını görünce ikinci defa kaldırıp yere vurarak kullanılamaz hale gelmesine sebep olduğu şeklinde anlaşılan kamera kaydı üzerinde inceleme yapılmıştır. Yapılan tahkikat neticesinde; personel kutuyu yere yatırdığı sırada kutunun boydan boya çatladığını gördüğü ve akabinde tamamen kırılıp kırılmadığını kontrol etmek için kaldırmayı denediği esnada ise beton parçasının elini kesmesi neticesinde refleksle kutuyu tekrar bıraktığı ve kutunun tamamen kullanılamaz hale geldiği anlaşılmıştır” denildi.