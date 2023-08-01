Temsilcilerimizin Avrupa maçlarının heyecanı Yeniçağ'da!

Avrupa'daki dört temsilcimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor tur için sahaya çıkıyor. Rövanş maçlarının heyecanı Yeniçağ'da yaşanacak. İşte maçların programı...

Temsilcilerimizin Avrupa maçlarının heyecanı Yeniçağ'da!

BUGÜN:
Fenerbahçe, 5-0'ın rövanşında Zimbru ile karşı karşıya gelecek.
Saat 20.30'da başlayacak maçı Mirza Şeker yazacak.

YARIN:
2-2'nin rövanşında Galatasaray, Rams Park'ta Zalgiris ile mücadele edecek.
Maç saat 21.30'da başlayacak.
Karşılaşmanın tüm kritiklerini Sedat Kaya yapacak.

PERŞEMBE:
Perşembe günü Adana Demirspor ve Beşiktaş, saat 21'de rövanş maçlarına çıkacaklar.
Beşiktaş ilk maçı 3-1 kazanırken, Adana Demirspor 1-1 berabere kalmıştı.
Beşiktaş'ın maçını Gürel Yurttaş yazacak.
Adana Demirspor'un kritik maçını ise Fatih Saboviç değerlendirecek.

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