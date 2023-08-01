Temsilcilerimizin Avrupa maçlarının heyecanı Yeniçağ'da!

BUGÜN:

Fenerbahçe, 5-0'ın rövanşında Zimbru ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.30'da başlayacak maçı Mirza Şeker yazacak.

YARIN:

2-2'nin rövanşında Galatasaray, Rams Park'ta Zalgiris ile mücadele edecek.

Maç saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmanın tüm kritiklerini Sedat Kaya yapacak.

PERŞEMBE:

Perşembe günü Adana Demirspor ve Beşiktaş, saat 21'de rövanş maçlarına çıkacaklar.

Beşiktaş ilk maçı 3-1 kazanırken, Adana Demirspor 1-1 berabere kalmıştı.

Beşiktaş'ın maçını Gürel Yurttaş yazacak.

Adana Demirspor'un kritik maçını ise Fatih Saboviç değerlendirecek.