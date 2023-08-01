Temsilcilerimizin Avrupa maçlarının heyecanı Yeniçağ'da!

BUGÜN:
Fenerbahçe, 5-0'ın rövanşında Zimbru ile karşı karşıya gelecek.
Saat 20.30'da başlayacak maçı Mirza Şeker yazacak.
YARIN:
2-2'nin rövanşında Galatasaray, Rams Park'ta Zalgiris ile mücadele edecek.
Maç saat 21.30'da başlayacak.
Karşılaşmanın tüm kritiklerini Sedat Kaya yapacak.
PERŞEMBE:
Perşembe günü Adana Demirspor ve Beşiktaş, saat 21'de rövanş maçlarına çıkacaklar.
Beşiktaş ilk maçı 3-1 kazanırken, Adana Demirspor 1-1 berabere kalmıştı.
Beşiktaş'ın maçını Gürel Yurttaş yazacak.
Adana Demirspor'un kritik maçını ise Fatih Saboviç değerlendirecek.