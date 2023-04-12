﻿Uzmanı uyardı. Teneke kutularda plastik tehlikesine dikkat

İHA’nın haberine göre; Diyetisyen ve Beslenme uzmanı Esra Koçak, mikroplastikler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Koçak, teneke kutuların iç yüzeylerinde plastiklerin mevcut olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“İçindekilerin teneke kutuları ile tepkimeye girmemesi için tenekenin iç kısım tabakasına plastik yüzey yerleştiriliyor. İçeriğin metal bir tat almasına engel olmak için yerleştirilen bu plastik yüzey insan sağlığı açısından tehlike oluşturuyor”

Günlük hayatta mikroplastiklerin birçok yer de bulunduğunu belirten Esra Koçak şunları söyledi:

“Mikroplastikler, 5 milimetreden daha küçük plastik parçacıklardır. Günlük hayatımızda içtiğimiz su şişesinden kahve bardağına, temizlik ürünlerinden ürün ambalajlarına, kişisel bakım ürünlerine kadar bulunmaktadır”

Teneke kutuların iç yüzeyinde plastik tabakanın bulunduğunu belirten beslenme uzmanı Esra Koçak şunları dile getirdi:

“Hayatımızın her yerindeler kontrolsüz kullandığımız bu mikroplastiklerin sağlık üzerine olumsuz etkileri bulunmakta, çok fazla sayıda kimyasal içermekte ve bu kimyasalların sebep olduğu hastalıklar bilinmekte. Özellikle muafiyetin baskılanması, doğum oranının düşmesi, kronik hastalıkların ortaya çıkması, bazı kanser türlerinin ortaya çıkması, karaciğer hasarı ve troit hasarı gibi olumsuzluklara sebep olmaktadır. Plastik kullanımın azaltılması ve geri dönüşümünün sağlaması çok önemli bir durum. Bunun için marketlerde alınan poşetler yerine bez çantaların tercih edilmesi gerekiyor. Küçük ambalajlar yerine daha büyük ambalajlar kullanılarak daha az sayıda plastik ortaya çıkması sağlanabilir. Plastiklerin ayrıştırılarak geri dönüşüm kutusuna atılması, geri dönüştürülmesi atıkların azaltılması açısından önemli adımlar olacaktır”