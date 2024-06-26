Teoman Erdoğan’ı övdü

Şarkıcı Teoman, Candaş Tolga Işık’ın Az Önce Konuştum programına katıldı. Programda güncel siyasete ilişkin de konuşan Teoman, Erdoğan’dan övgüyle bahsetti.

Teoman, "Kişi kültü çok önemli tabi. Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince birçok kişiyi arkasından sürükleyebilecek. Herkes yerelle genel seçimi karıştırdığı için zannediyor ki bunun yansıması şey de olacak” ifadelerini kullandı.

Sunucunun "Benzer karizmayı İmamoğlu ve Yavaş'ta da görüyor musun seçim sonuçlarına bakınca?" sorusuna ise Teoman, "Benzer demeyeyim ama onların da karizmatik figürler olduğu kesin" şeklinde yanıt verdi.