Teoman evleneceği yaşı açıkladı

Ünlü şarkıcı Teoman, Cihangir'de objektiflere yansıdı. Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden Teoman evlilik sorularına da cevap verdi.

Teoman evleneceği yaşı açıkladı

Teoman, Cihangir Kaktüs adlı mekan çıkışı görüntülendi. Sanatçı, “Teoman bey ilerleyen zamanlarda yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “70’den sonra olabilir belki, öyle düşünüyorum. Benim için yaş kriteri yok. 70’den sonra farketmez” yanıtını verdi.

teoman-evlenecegi-yasi-acikladi-invlf.jpg

Teoman, “Yeni bir albüm çalışmanız var mı?” sorusuna ise, “Var tabii. Albüm yapmak benim için hiç problem değil. Çok çabuk yapıyorum. Stüdyoya giriyorum hiç uğraşmadan okuyup çıkıyorum. Benim için şarkı yazmakta aynı hiç sorun değil. Zaten bu saatten sonra şarkı yazmaya da ihtiyacım yok, çünkü çok şarkım var" cevabını verdi.

teoman-evlenecegi-yasi-acikladi-oi5qu.jpg

ÇOK DALGA GEÇTİLER

Muhabirlerin “Spor salonundan çıkarken bir eşofmanla görüntülendiniz. 'Biz de istiyoruz’ diye hâlâ arıyorlarmış" sözlerine Teoman, "Yapmayın, çok dalga geçtiler benimle. Ben kendi halinde bir insanım" dedi.

İlgili Haberler
Teoman yeni şarkısını Necip Fazıl Kısakürek’e adadı
Teoman'dan hayranlarına bedava konser
EYT'li Teoman'dan harçlık itirafı
Boğaziçi matematik öğrencisi Teoman'dan özel ders
Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Zakkum bitkisi neye iyi geliyor? Şifalı Bitkiler
Zakkum bitkisi neye iyi geliyor?
Kağıt toplayanlar zabıta dövdü Güncel
Kağıt toplayanlar zabıta dövdü
Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı marketin ortasında kalbinden bıçakladı. Cani koca kayıplara karıştı Güncel
Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı marketin ortasında kalbinden bıçakladı. Cani koca kayıplara karıştı
Meteoroloji’den o bölgelere sağanak uyarısı. İşte yurdun geneli yanarken serinleyecek bölgeler Güncel
Meteoroloji’den o bölgelere sağanak uyarısı. İşte yurdun geneli yanarken serinleyecek bölgeler
Miras kalan eviniz varsa dikkat! Hisseli tapu satışında yeni dönem Güncel
Miras kalan eviniz varsa dikkat! Hisseli tapu satışında yeni dönem
81 ilde gıda denetimleri bugün başladı: Bakan açıkladı Güncel
81 ilde gıda denetimleri bugün başladı: Bakan açıkladı