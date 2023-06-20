Boğaziçi matematik öğrencisi Teoman'dan özel ders

Şarkıcı Teoman sosyal medya hesabından Boğaziçi matematik bölümünde okuduğu yıllarda para kazanmak için öğrencilere özel ders verdiğini söyledi.

Boğaziçi matematik öğrencisi Teoman'dan özel ders

Türk Rock müziğinin efsane ismi Teoman hayatından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Çocukluk ve gençlik yıllarına ait anıları sevenleriyle aktaran ünlü şarkıcı üniversite yıllarında para kazanmak için öğrencilere ders verdiğini açıkladı.

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Lise eğitimini Ataköy Lisesi'nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümünü kazanan ünlü şarkıcı geçmiş yılları yad etti.

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Bir yandan müzik ile uğraşan bir yandan da para kazanmaya çalışan Teoman verdiğini mücadeleyi sevenleriyle paylaştı. Okul yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı altına şu notu düştü;

"Para kazanmak için üniversite hazırlık, lise matematik dersleri vermeye başlıyorum. Hürriyet Gazetesi'ne ara sıra ilanlar veriyorum: 'Boğaziçi matematik öğrencisinden, matematik, kimya vs...' Fiyatım ucuz. Derslere çok çalışıp gidiyorum, ciddi ciddi ter döküyorum 'beni beğensinler' diye. Görüntüm pek hocaya benzemiyor, aileler tereddüt ediyorlar beni görünce. Uzun saçlı ve çok gencim. Bazı öğrencilerimden sadece bir yaş büyüğüm. Ailelere, eğer çocukları dediklerimi dinlerler ve çalışırlarsa, kesin geçeceklerini, matematikte bilmediğim hiçbir şey olmadığını söylüyorum. TÜBİTAK bursumu da kullanıyorum 'bana inansınlar' diye. Asıl istedikleri hocayı bulamamış bir sürü insan arıyor beni. İlk tercihleri değilim, zorda kalmışlar. Hangi saat olursa olsun kabul ediyorum dersleri. Bazı günler gece yarılarına kadar saatlerce, bir sonraki günün önemli sınavına çalıştırıyorum öğrencileri. Öyle günlerde, eve döndüğümde haşatım çıkmış oluyor. Bedenen ve zihnen."

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