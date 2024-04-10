Tepki toplayan röportaj: "2 İsrail var. Biri 1923'te Türkiye'de kuruldu"

Sokak röportajında konuşan bir vatandaşın ilginç iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Vatandaş, "Dünyada 2 tane İsrail Devleti kuruldu. Birisi 1923 Türkiye Cumhuriyeti diğeri 1948'de kurulan İsrail. Bunların amacı İslam'ı, şeriatı, Osmanlı'yı kökünden silmek. Ama biz buna 15 Temmuz'da 'hayır' dedik" şeklinde konuştu. Bu iddialar karşısında çevrede bulunanlar şaşkınlıkla karışık bir şekilde vatandaşın sözlerini dinledi. Söz konusu röportajın sosyal medyada da geniş yankı uyandırdığı görüldü.