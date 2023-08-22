Terk edilen kadının yaptığı kötülük pes dedirtti. Çılgın kadının intikam planı dillere düştü

Çekmeköy’de ayrıldığı erkek arkadaşını takıntı haline getiren kadının intikamı pes dedirtti. Elif E. isimli kadın kendisinden ayrılan Sefa K. isimli diş hekimin numarasını Pembe Panjur isimli evlilik sitesinde paylaştı.

Sabah'ta yer alan habere göre, internet ortamında tanışarak konuşmaya başlayan diş hekimi Sefa K.(42) ve Elif E.'nin arkadaşlığı, bir süre sonra yerini duygusal ilişkiye bıraktı. Ancak geçtiğimiz aralık ayında Elif E.(37), aşklarının dolu dizgin devam ettiğini düşünürken Sefa K.'nin ayrılık kararıyla büyük bir hüsrana uğradı.

İNTİKAM PLANLARI YAPMAYA BAŞLADI

Erkek arkadaşının kendisini terk etmesiyle küplere binen Elif E., ayrılığı hazmedemedi ve akıl almaz yöntemlere başvurdu. İntikam planları yapan genç kadın, birçok telefon hattı alıp değişik numaralardan eski sevgilisine mesajlar göndermeye başladı.

"İ., şeytan kılıklı o..., g... suratlı p..." şeklindeki hakaretleriyle Sefa K.'yi taciz eden takıntılı sevgili bununla da yetinmedi.

İddiaya göre çıplak fotoğraflarını Sefa K.'ye atarak başkalarıyla görüşmesini engellemeye çalışan Elif E, üzerine bir de Sefa K.'nin telefon numarasını izinsiz olarak "Pembe Panjur" isimli arkadaşlık sitesine yükledi.

Tanımadığı yüzlerce numarayla deliye dönen diş doktoru ise bozulan huzurunu düzeltmek için soluğu savcılıkta aldı. Telefonla konuşamaz hale gelen adam, takıntılı eski kız arkadaşından şikayetçi oldu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada savunma yapan şüpheli Elif E., müştekinin kendisini aldattığını ileri sürerek atılan suçlamaları reddetti.

Bunun üzerine harekete geçen savcılık soru işaretlerini ortadan kaldırmak için söz konusu arkadaşlık sitesinin sahibine başvurdu. "Pembe Panjur" isimli evlilik sitesinin yetkilisi olan Mustafa Haluk Akın ifadesinde siteye "Cnn" hesabı ile giriş yapan şahsın telefon numarasını söylemesi ve söz konusu numaranın şüpheli adına kayıtlı olduğunun tespit edilmesiyle gerçek ortaya çıktı. Takıntılı sevgiliye "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "Hakaret" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 8 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.