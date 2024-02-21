Terk edilmiş binada ceset bulundu

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde bulunan terk edilmiş bir binada gerçekleşti. Alınan bilgiye göre terk edilmiş binada yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Gelen ihbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yerde yatar halde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler tarafından yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin Fatih Özkan (49) olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin metruk binadaki incelemesi sonrası ölen vatandaşın cansız bedeni Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna götürüldü.