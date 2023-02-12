Deprem felaketinin ardından afet bölgelerindeki ekipler göçük altındaki insan ve hayvanları tespit ederken termal kamera kullanılıyor. Peki, termal kamera nedir? Depremlerde termal kamera ne işe yarar?

Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketinin ardından afet bölgelerinde termal kameralar kullanılmaya başlandı. Termal kamera insan veya hayvanın vücut ısısını yansıttığı için enkazda kalanlar termal kamera ile tespit edilmeye çalışılıyor. Peki, termal kamera nedir?

TERMAL KAMERA NEDİR?

Termal kamera, gözle görülmeyen ısıyı yani IR enerjiyi esas almaktadır. Bu kameralar görüntünün genel yapısını IR enerjiye göre oluşmuş renkler ve şekillerin belirlendiği bir görüntüleme sistemdir.

Termal kameralar genelde güvenlik için kullanılır. Günümüzde bu kameraların özellikle ısıya güdümlü füze, gece görüş sistemleri vb. askeri tekniklerin gelişmesi ile önemi daha da arttı.

TERMAL KAMERA ÖZELLİKLERİ NELER?

Termal kameraların çektiği fotoğrafta sıcak bölgeler açık renk, soğuk bölgeler ise koyu renkle gösterilir.

Termal kamerada en soğuk bölge mavi, en sıcak bölge ise sarı renk ile gösterilmektedir. Ortamın sıcaklığına bağlı olarak maviden sarı ya da kırmızı renk kullanarak geçer.

TERMAL KAMERA NASIL GÖRÜR?

Tüm nesneler eğer -273 derece üzerinde ise termal enerji yayarlar. Bu da nesnelerde sıcaklığa bağlı olarak değişir. Gözümüzün göremediği kızılötesi aralıkta termal enerji yayılır. Bu aralık kırmızı ışık ve mikrodalga ışınları arasındadır. Bu kameralar normal bakınca görülmeyen fakat ciddi sonuçlar doğurabilecek problemleri net olarak görebilmeyi sağlar.

DEPREM ENKAZINDA TERMAL KAMERA NE İŞE YARAR?

Depremde enkaz arama kurtarma çalışmalarında da kullanılan termal kameralar, Jandarma ekipleri tarafından enkaz altından alınan ısı verisini gösterir.

Yüzey sıcaklıklarını ölçmek, algılamak amacıyla elektronik optik cihazlarda kullanılmaktadır. Elektromanyetik dalgalar iletimi doğrudan olmayan hareketi esnasında çıkan ısı hareketidir. Bu cihazlar bu dalgaları ışınımı algılamak aynı zamanda ölçmek amacıyla elektronik optik cihazları kullanılır. Burada kamera, canlıları vücutlarından çıkan ısı sayesinde görür. Yani canlının yaydığı vücut ısısından yola çıkarak tespit eder ve yerlerini belirler. Bu cihazları diğer görüntüleme cihazlarından ayıran özelliği ise analiz yazılımlarına sahip olmasıdır. Bu sayede doğadaki tüm materyal tiplerin kızılötesi yayılımları bulunabilir.

Bu cihazlar görüntü oluşturmak için belli bir sıcaklık aralığına sahiptir. Sıcaklığına göre de IR yayılımları vardır ve her IR yayılımın değişik dalda boyunda olduğu için bu cihazlar belirli sıcaklık arasında görüntü verirler. Kameradaki objektifler küçük sıcaklıkta bile sıcaklık farkını yakalayıp bu farktan görüntü oluşturan bir özelliğe sahiptir.

TERMAL KAMERA NELERİ GÖRÜR?

Termal kameralar nesnelerin içini göstermez fakat iletken metaller sıcak noktaları ve soğuk noktaları ya da metal bir kap içindeki bir maddenin seviyesini ortaya çıkarabilmektedir.

Termal kameranın gördüğü şey termal enerjinin oluşturduğu Kızılötesi ışınlardır.

Bu kameralar zifiri karanlıkta görebilmektedir, ışığa ihtiyaç duymadan net ve canlı görüntüler üretir.

TERMAL KAMERA HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

-Buhar, basınçlı gaz, sıcak su, sıcak hava taşıyan sistemlerin kaçaklarının tespiti

-Elektrik panoları, iletim hatları, aşırı yüklenen enerji sistemlerinin bağlantı hatalarının ve gereğinden fazla yüklenip ısı yaratan yerlerinin tespiti

-Motor, rulman, dönen parçaların yağlanmamasından kaynaklanan sürtünme ve oluşturduğu yerlerin tespiti,

-Konut, iş merkezi gibi binaların enerji verimliliğinin ölçülmesinde, enerji sarfiyatının düzeltilmesi için sorunlu bölgelerin tespiti

-Su kaçağı tespiti, rutubet nem kontrolü olarak listelenebilir.