Terör estiren kartel üyelerine aslan taklidi yaptırdılar. ‘Dışarıda kükrüyordunuz hadi şimdi yapın’

"Fito" lakaplı çete lideri Adolfo Macias Salazar'ın cezaevinden firar etmesi sonrasında 60 günlük OHAL ilan edilen ve çete üyelerinin çok sayıda polis ve gardiyanı öldürdüğü Ekvador'da sokağa inen askerler ülkedeki düzeni tekrar sağlamaya başladı. İnternette yayılan bir videoda kartel üyelerini tek tek yakalayan Ekvador ordusunun, "Dışarıda aslan gibi kükrüyordunuz, şimdi de kükreyin" sözleriyle zanlılardan aslan taklidi yapmalarını istediği görüldü.

FİTO'NUN FİRARI ÜLKEYİ KAOS ÇIKARDI

"Fito" lakaplı çete lideri Adolfo Macias Salazar'ın hapishaneden firar etmesiyle kaosa sürüklenen ve 60 günlük olağanüstü hal ilan edilen Ekvador'da sokağa inen ve terör estiren çete üyeleri çok sayıda gardiyan ve polisi rehin alarak katletmişti.

ORDU SOKAĞA İNDİ KARTEL TERÖRÜ BİRAZ OLSUN DİNDİ

Geçtiğimiz günlerde bir üniversite ve televizyon kanalını da basan kartel üyeleri ülkeyi deyim yerindeyse iç savaşın eşiğine sürüklemiş ancak Ekvador ordusunun harekete geçmesiyle tırmanan gerilim biraz olsun dindirilebilmişti.

“DIŞARIDA ASLAN GİBİ KÜKRÜYORDUNUZ, ŞİMDİ DE KÜKREYİN"

Ekvador ordusu askerlerinin kartel üyelerini tek tek yakaladığı video kısa sürede gündem oldu. İnternette yayınlanan görüntülerde çete üyelerini yakalayan askerler, "Dışarıda aslan gibi kükrüyordunuz, şimdi kükreyin." Sözleriyle zanlılardan aslanı taklit etmelerini istediği anlar da yaşandı.

NE OLMUŞTU?

Bir süredir ülke genelinde güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete liderinin ve çok sayıda mahkumun cezaevinden firar etmesi üzerine 9 Ocak'ta 60 gün süreyle olağanüstü hal ilan etmişti. Daha sonra Guayas'ta polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlendi.

OHAL kapsamında 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polis memurunu kaçırıp araçlarını ateşe verdi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyeleri tarafından kaçırıldıktan sonra polis memurlarının başlarına silah dayadığı ve Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım istediği görüldü.