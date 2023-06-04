Terör örgütü destekçileri İsveç'te eylem yaptı

İsveç’te yeni terör yasasını protesto eden terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Erdoğan posterini ezdi.

Terör örgütü destekçileri İsveç'te eylem yaptı

İsveç’te terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonları devam ediyor. Başkent Stockholm’de sokağa inen yaklaşık bin kişilik terör örgütü destekçisi grup, İsveç’te 1 Haziran’da yürürlüğe giren yeni terör yasasını protesto etti.

Hükümeti istifaya çağıran terör destekçileri, yasanın iptalini istedi.

ERDOĞAN POSTERİNİ EZDİLER

Polis eşliğinde saatlerce süren provokasyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan atan terör destekçileri, ellerinde "NATO'ya Hayır" yazılı pankart ve terör örgütüne ait paçavraları taşıdı.

İsveç parlamentosunun önüne kadar yürüyen terör destekçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yere sererek üzerinden geçti.

İsveç'te de PKK bir terör örgütü olarak kabul edilse de, terör destekçilerinin protesto düzenlemelerine izin veriliyor.

TERÖR YASASI

Yeni terör yasası kapsamında terör örgütü faaliyetlerinde bulunanlara 4-8 yıl arasında hapis cezası verilebilecek. Ayrıca terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişilerin gözaltına alınması ve yargılaması konusunda yetkiler de genişletildi. Yasaya göre İsveç’te terör örgütü lideri olarak tanımlanan şahıslar, 20-25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.
Yasa tasarısı, İsveç Parlamentosunda 3 Mayıs’ta yapılan oylamada 34'e karşı 268 oyla kabul edilmiş, 47 milletvekili ise oylamaya katılmamıştı.

İsveç’in NATO üyeliği Türkiye ve Macaristan tarafından onaylanmadı
İsveç ve Finlandiya 2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalinin ardından NATO’ya üyelik başvurusunda bulunmuş, Türkiye ise terör örgütü PKK/YPG’ye destek verdikleri gerekçesiyle iki ülkenin NATO üyeliğine itiraz etmişti. Finlandiya, Türkiye ile yapılan görüşmeler sonunda geçtiğimiz nisan ayında resmen NATO üyesi olurken, İsveç’in NATO’ya üyeliği ise Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmemesi nedeniyle henüz onaylanmadı. Türkiye, İsveç’te terör örgütlerinin faaliyetleri nedeniyle daha sıkı önlemler alınmasını talep ediyor. Bu nedenle bugün yürürlüğe giren terörle mücadele yasası, İsveç’in NATO üyeliği için önemli bir adım olarak görülüyor. Türkiye’nin yanı sıra Macaristan’da henüz İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmadı.

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