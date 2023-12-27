Terör propagandası yapan zanlıya mahkemeden Türk bayrağı paylaşma cezası

Kaynak: Haber Merkezi
Terör propagandası yapan zanlıya mahkemeden Türk bayrağı paylaşma cezası
Erzurum’da, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlıya, mahkeme her gün sosyal medya hesabından Türk bayrağı paylaşma cezası verdi.

Karar'ın haberine göre, Erzurum'un Hınıs ilçesinde yaşayan R.F'nin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nin propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirdikleri operasyonda şüpheli R.F evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilen R.F., Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

gdf.jpg

HER GÜN TÜRK BAYRAĞI PAYLAŞACAK

Sulh Ceza Hakimliği, R.F'ye propaganda içeren paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca her gün Türk bayrağı paylaşım cezası verdi.

R.F., mahkemenin kararından sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemenin kararından sonra her gün sosyal medya hesabından Türk bayrağı paylaşımına başlarken, Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakimliğin adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz etti.

Son Haberler
Fatih Terim neden Panathinaikos'a gitti? Seçil Erzan detayı Spor
Fatih Terim neden Panathinaikos'a gitti? Seçil Erzan detayı
Dışişleri Bakanlığı Sudan konusunda uyarıda bulundu Gündem
Dışişleri Bakanlığı Sudan konusunda uyarıda bulundu
Suudi Arabistan Kralı Fenerbahçe Galatasaray maçı için garanti istedi! Nihat Kahveci’nin telefonda anlattı Spor
Suudi Arabistan Kralı Fenerbahçe Galatasaray maçı için garanti istedi! Nihat Kahveci’nin telefonda anlattı
Özgür Demirtaş'tan asgari ücret yorumu. Nisan ayını işaret edip açlık sınırına dikkat çekti Gündem
Özgür Demirtaş'tan asgari ücret yorumu. Nisan ayını işaret edip açlık sınırına dikkat çekti
Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı
TikTok Şeyhinin özel jetle Ayasofya'ya gittiği video yeniden gündem oldu Gündem
TikTok Şeyhinin özel jetle Ayasofya'ya gittiği video yeniden gündem oldu
Fenerbahçeli yöneticiden Süper Kupa'daki Galatasaray derbisi için olay sözler: Riyad kime mezar olacak göreceğiz! Spor
Fenerbahçeli yöneticiden Süper Kupa'daki Galatasaray derbisi için olay sözler: Riyad kime mezar olacak göreceğiz!