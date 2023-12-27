Terör propagandası yapan zanlıya mahkemeden Türk bayrağı paylaşma cezası

Karar'ın haberine göre, Erzurum'un Hınıs ilçesinde yaşayan R.F'nin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nin propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirdikleri operasyonda şüpheli R.F evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilen R.F., Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

HER GÜN TÜRK BAYRAĞI PAYLAŞACAK

Sulh Ceza Hakimliği, R.F'ye propaganda içeren paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca her gün Türk bayrağı paylaşım cezası verdi.

R.F., mahkemenin kararından sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemenin kararından sonra her gün sosyal medya hesabından Türk bayrağı paylaşımına başlarken, Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakimliğin adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz etti.