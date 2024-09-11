Terörist başı Öcalan telgrafı Bahçeli’ye verildi

Kastamonulu şehit ailelerinin avukatlığını yapan ve eski dönem Baro Başkanlarından Avukat Mehdi Keskin’in aynı ismini taşıyan torunu İstanbul Maltepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehdi Keskin’in terörist başı Abdullah Öcalan’la ilgili dedesinin siyasilere gönderdiği 29 Haziran 1999 tarihli kendi el yazısı ile yazdığı telgrafı bularak kamuoyu ile paylaştı. Keskin daha sonra bulduğu telgrafı çerçeveletip MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye verdi.

İstanbul Maltepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehdi Keskin açıklamasında, “Dedem Mehdi Keskin’in 29 Haziran 1999 yılında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut’a, Başbakan DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit’e, Başbakan Yardımcısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan’a, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz’a, Doğruyol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller’e Abdullah Öcalan ile ilgili yazıp gönderdiği telgrafı buldum. Bulduğum telgrafı kamuoyu ile de paylaşmak istedim." ifadelerini kulandı.

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Telgraf yazısında, “Bugün Abdullah Öcalan’ın vatana ihanetten idamla cezalandırılması üzerine, Kastamonulu şehit aileleri olan müvekkillerim ile öteki şehit yakınlarının görüşlerini zatı alinize bildirmem için vaki isteklerine dayanarak kendime asaleten, onlara vekaleten istirhamlarımızı arz ediyorum. Bağımsız ve adil Türk yargısının kararının uygulanmasına engel olunması yolundaki girişimlere hangi gerekçeye dayanırsa dayansın, sizin destek vermeyeceğinize inanıyoruz.

Hem yargıya, hem de milletimizin duygularına olan saygınızı ve bağlılığınızı bildiğimiz için aksine bir tutumunuzu beklemiyoruz. Bu konuda emin olduğumuz hassasiyetiniz için şükranlarımızı ve aksine teşebbüslere karşı çıkacağınıza olan inancımızı saygıyla bilgi ve takdirlerinize sunarız. Mudanya 29 Haziran 1999-İmralı Davası Müdahil Avukatı Mehdi Keskin (Kastamonu Barosu)” cümleleri yer alıyor.

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