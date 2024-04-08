Ters kelepçe takılıp gözaltına alınan Mavi Marmara şehidinin kızından Abdulkadir Selvi'ye zehir gibi sözler

İsrail ile devam eden ticaretin belgeler ile kanıtlanması ile beraber yurt genelinde hükümetin bu tutumunu protesto eden çeşitli eylemler devam ediyor. Bu eylemlerden en dikkat çekeni ise geçtiğimiz günlerde “Filistin için bin genç” grubunun İstanbul Ticaret Odası önünde yaptığı eylem oldu.

Polis ekiplerinin sert müdahale ile onlarca genci gözaltına alması hükümet kanadında tepki görmüş, muhalefet partileri ve sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler üzerine çokça eleştiri gelince iki polis memuru açığa alınmıştı.

Daha sonra ortaya çıkan bilgilerde, ters kelepçe ile gözaltına alınan iki başörtülü genç kızın, Mavi Marmara şehidi Cengiz Akyüz’ün kızı olduğu ortaya çıktı.

SELVİ’DEN İDDİA

Abdulkadir Selvi köşe yazısında bu konuya değinmiş ve gözaltına alınan gençlerin polise tükürdüğünü, kolunu ısırdığını şu şekilde ifade etmişti:

“Bu grup Beyoğlu’nda eylem yapıyor. Eylemleri bitince bir grup dağılmamakta ısrar ediyor. Direnen başörtülü bir genç polise tükürüyor, kolunu ısırdığı söyleniyor. Yeşil montlu kadın polis ise başörtülüyü tokatlıyor. Başörtülü bir kıza ters kelepçe takılıyor.”

ŞEHİDİN KIZINDAN ZEHİR GİBİ AÇIKLAMA

Selvi’nin bu açıklamasının ardından ters kelepçe ile gözaltına alınan Avukat Beyza Akyüz sosyal medyadan zehir zemberek bir açıklama yaptı. Kendilerine atılan itirafların, ajan söylemlerini en büyük mahkemeye bıraktığını açıklayan Akyüz’ün ifadeleri şöyle oldu:

“Şahsıma türlü iftiralar atanlar, gerçeği çarpıtmaya çalışan tetikçiler sadece dünyalıklarını bir süreliğine kurtarmak için bunu yapıyorlar. Onlarda ahlak, şeref ya da utanma aramıyorum zaten.

Tüm hakaretlerin, yalanların ve hatta mossad ajanı iftiralarının hesabını en büyük mahkemeye bırakıyorum.

Hepimiz sussak, türlü bahaneler uydursak bile ülkemizden gönderilen tonlarca çelik ve çimentonun Filistinli kardeşlerimizin önüne ayrım duvarları, işgal karakolları, yasadışı yerleşimler, tel örgüler ve tanklar şeklinde çıktığını tarih yazacak. Yöneticiler bu ticareti engellemeyerek bu vebalin işbirlikçileri olarak tarihe geçecekler.

Ben ve kardeşim ‘Katillerle yol yürüyen ve destekleyenleri reddediyoruz’ diyerek ahiretimize bir şerh düştük. Şunu bilsinler ki Allah’ın adaleti susmayacak ve ben onları Allah’ın mutlak adaletine havale ediyorum.”