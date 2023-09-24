Ters şeride giren otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Aksaray’da alkollü emekli öğretmenin kullandığı araç, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralanırken, otomobil hurdaya döndü.

KAYNAK: İHA
Ters şeride giren otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Kaza, Aksaray E-90 Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E-90 Karayolundan şehir merkezi istikametine seyreden emekli öğretmen T.C. (44) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, Ankara istikametine seyreden A.İ. (42) idaresindeki tırla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır sürücüsü kazayı önlemek için kaldırıma manevra yaparken, otomobil sürücüsü ve tır sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tır sürücüsü tedaviyi reddederek hastaneye gitmezken otomobil sürücüsü 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan emekli öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yapılan alkol kontrolünde 2.15 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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