Ters yöne giren otomobil kazaya neden oldu

Edirne'de otomobilin ters yöne girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan iki yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ters yöne giren otomobil kazaya neden oldu

(İHA) Edirne'nin Kıyık Caddesi'nde A.Ö'nün kullandığı 22 AAR 474 plakalı otomobil, karşıdan gelen E.K'nın kullandığı 34 NS 6032 plakalı otomobile çarptı.

Ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsü ve otomobilde bulunan bir kişi çarpışmanın şiddetliyle otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücü ve arkadaşını sıkıştığı yerden kurtardı.

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GÜVENLİK KAMERALARINCA KAYDEDİLDİ

Yaralılar olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer otomobilin sürücüsü E.K ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Ters yöne giren otomobilin diğer otomobille çarpışma anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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