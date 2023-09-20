Ters yöne girip minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Tekirdağ’da ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Ters yöne girip minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Seymen Mahallesi mevkiindeki Çorlu Havaalanı yolunda, yolunu karıştırarak İstanbul yolu bağlantı noktasından havaalanı istikametine ters yönden giren B.B. idaresindeki otomobil ile N.O. idaresindeki yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası otomobil şoförü B.B. ve araçlarda bulunan 4 yolcu yaralandı. Yaralı 5 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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