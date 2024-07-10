Ters Yüz 2 hasılat rekoru kırdı

Orjinal adaı Inside Out 2 olan Ters Yüz 2 filminin şu anda dünya çapında elde ettiği geliri 1.251,5 milyon dolar olarak açıklandı.

Disney tarafından açıklanan bu bilgiye göre Kelsey Mann'in yönettiği film, şimdiye kadar dünya çapında en çok gişe hasılatı elde eden 4. animasyon filmi oldu.

Filmin yapımcıları önümüzdeki birkaç gün içinde 1,285 milyar dolarlık gişe hasılatını geçerek küresel çapta tüm zamanların 3. animasyon filmi olmayı hedeflediklerini söylediler.

Film, Riley adlı genç buz hokey sporcusu olan Riley'in çılgın ve kişisel duygularla dolu macerasını konu alıyor.