Tersanede konteyner ile forklift arasında sıkışan başmühendis öldü, müdür ağır yaralandı

Yalova’nın Altınova ilçesi Tersaneler bölgesindeki HAT-SAN Tersanesi'nde meydana gelen olayda, Limanda inceleme gerçekleştiren tersane müdürü Alper Akalın ile başmühendis Özkan Kara, fırtına sebebiyle devrilen konteyner ile forklift arasında sıkışıp kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, bacakları kırılan Akalın'ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bekar olan Kara'nın cenazesinin memleketi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde toprağa verileceği belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.