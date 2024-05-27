Teşhircilik ruh hastalığıdır

Özkaya, bu eğilimin aslında teşhircilik olarak tanımlandığını ve bir ruh hastalığı olduğunu belirtti. Teşhirciliğin, bir sergi bozukluğu olduğunu ifade eden Özkaya, bu tür davranışları sergileyen kişilerin çoğunlukla depresyon, kaygı, endişe gibi olumsuz duygular yaşadığını ve dikkat çekme ihtiyacı hissettiğini aktardı.

Özkaya, teşhirciliğin sıklıkla cinsel sapkınlık kategorisine giren bir hastalık olduğunu ve kişilik bozukluğu ile ilişkilendirildiğini belirtti. Bu davranışı sergileyen kişilerin genellikle güç gösterisi yapma, kontrolü ele alma, beğenilme arzusu gibi psikolojik nedenlerle bu yola başvurduğunu söyledi.

Ayrıca, kişinin geçmişte yaşadığı travmatik olayların da bu davranış biçimini etkileyebileceğine dikkat çekti.

Teşhircilik davranışının cinsel sapkınlığın bir türü olduğunu vurgulayan Özkaya, tedavisinin mümkün olduğunu ve genellikle düzenli ilaç tedavisi ile psikoterapinin etkili olduğunu belirtti. Ancak, eğer kişilik bozukluğundan kaynaklanıyorsa, tedavi sürecinin daha kapsamlı olabileceğine işaret etti.

Sonuç olarak, Özkaya teşhircilik davranışının ciddi bir ruh sağlığı sorunu olduğunu vurguladı ve tedaviye erişimin önemini vurgulayarak bu konuda farkındalık oluşturulması gerektiğini ifade etti.