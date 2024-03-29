Kocaeli’de bir kafe alev alev yandı

Kaynak: DHA
Kocaeli’de bir kafe alev alev yandı
Kocaeli’de bir kafenin mutfak kısmında yangın çıktı. Çıkan yangında 2 çalışan dumandan etkilendi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi SEKA Park'taki kafede çıkan yangında, Kafenin mutfak kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp kafenin çatısına sıçradı.

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KAFENİN MUTFAK KISMI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken mutfak kısmındaki yanıcı malzemeler dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kafe çalışanına olay yerinde müdahale etti. Çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kafenin mutfak kısmı ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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