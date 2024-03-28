Tokat'ta müstakil ev alev alev yandı

Kaynak: DHA
Tokat'ta müstakil ev alev alev yandı
Tokat’ta bir ev bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Tokat’ın Ustahasan köyünde meydana gelen olayda Cemal Yılmaz isimli vatandaşa ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sevk edilen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

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EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevlere teslim olan ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması ve alevlerin diğer evlere sıçramaması ise olası bir faciayı önlemiş oldu. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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