Tokat'ta müstakil ev alev alev yandı

Tokat’ın Ustahasan köyünde meydana gelen olayda Cemal Yılmaz isimli vatandaşa ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sevk edilen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevlere teslim olan ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması ve alevlerin diğer evlere sıçramaması ise olası bir faciayı önlemiş oldu. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.