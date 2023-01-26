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Tesla'dan rekor gelir

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliri, geçen yılın son çeyreğinde 24,3 milyar dolarla, net karı da 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 03:00
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Tesla'dan rekor gelir

Tesla'dan rekor gelir
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Tesla, 2022'nin ekim-aralık dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artarak 24,3 milyar dolara yükseldi. Tesla, 2021'in dördüncü çeyreğinde 17,7 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Bu dönemde rekor seviyeye ulaşan Tesla'nın geliri, 24,2 milyar dolar olan piyasa beklentilerini de geride bıraktı.

Tesla'nın geliri 2022 yılı genelinde de yıllık yüzde 51 artışla 81,5 milyar dolara yükseldi.

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı. Tesla'nın net karı 2021'in son çeyreğinde 2,3 milyar dolar olmuştu.

Tesla'nın net karı geçen yıl genelinde ise yıllık bazda 2 katına çıkarak 12,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Şirketin 2021'in dördüncü çeyreğinde 0,68 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın aynı döneminde 1,07 dolara yükseldi.

GEÇEN YIL TESLİM EDİLEN ARAÇ SAYISINDA YÜZDE 40'LIK ARTIŞ

Tesla, 2022 yılı genelinde ise küresel çapta 1 milyon 313 bin 851 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi 2022'de yıllık bazda yüzde 47, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 40 arttı.

"KISA VADELİ BELİRSİZLİĞE HAZIRIZ"

Tesla'dan yapılan açıklamada, geçen yılın son çeyreğinin ve 2022'nin yeni rekorların kırıldığı dönemler olduğu belirtildi.

Şirketin son çeyrekte tarihinin en yüksek 3 aylık gelirini ve net karını elde ettiği vurgulanan açıklamada, "2023'e girerken belirsiz bir makroekonomik ortamın ve özellikle artan faiz oranlarının kısa vadeli etkisi hakkında soru işaretleri olduğunu biliyoruz" değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, Tesla ekibinin zorluklara alışkın olduğu vurgulanarak, yakın vadede şirketin maliyet azaltma yol haritasını hızlandırdığı ve daha yüksek üretim oranları doğrultusunda ilerlediği ifade edildi.

Şirketin açıklamasında, "Her senaryoda, otonomi, elektrifikasyon ve enerji çözümlerinin uzun vadeli potansiyeline odaklanırken kısa vadeli belirsizliğe hazırız" ifadesi kullanıldı. (AA)

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