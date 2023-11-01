Teyze kızına yıllarca istismarla suçlanıyor. O.Ç.'nin davası yine ertelendi

Mahkeme, son duruşmada O.Ç.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. E.'nin ailesi ise karara tepki gösterdi.

İstismar 4 Yıl Sürdü

Olay, geçen yıl ortaya çıktı. 17 yaşındaki E., ailesine, teyzesinin oğlu olan 25 yaşındaki O.Ç.'nin kendisine 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. E., O.Ç.'nin kendisini fotoğraf ve görüntülerini çekerek tehdit ettiğini, köyden arkadaşı Y. ile birlikte olmaya zorladığını ve sürekli para istediğini söyledi. E., hem kendi kazandığı parayı hem de babasından habersiz aldığı parayı O.Ç.'ye verdiğini ifade etti.

“Rızası Vardı” Savunması

Ailenin şikayeti üzerine O.Ç. ve Y. hakkında “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan dava açıldı. O.Ç., temmuz 2022’de tutuklanırken, Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. O.Ç., ilk savunmasında, E.'yle kendi rızasıyla birlikte olduğunu ancak olayın geçmişinin olmadığını ileri sürdü.

Tahliye Kararı Tepki Çekti

Davanın kasım ayındaki duruşmasında mahkeme heyeti, dosyadaki delil durumu ve tutuklukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak O.Ç.'nin tahliyesine karar verdi. Bu karar, E.'nin ailesi ve kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Tutuksuz Yargılama Devam Ediyor

Davanın bugün görülen son duruşmasında Cumhuriyet Savcısı, dosyaya sonra eklenen delil ve bulgular ışığında O.Ç.'nin tekrar tutuklanmasını talep etti. Ancak mahkeme heyeti, O.Ç.'nin tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek duruşmayı 30 Ocak 2024’e erteledi.

E.'nin ailesi, O.Ç.'nin daha önce de benzer bir davadan yargılandığını belirterek “Kızımın hayatını mahvedenlerin dışarıda gezmelerine dayanamıyorum.” dedi.