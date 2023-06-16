TFF 2. Lig ve 3. lig tescil edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince tescil edildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 1. sırada yer alan Çorum FK ve TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk sırada bulunan Kocaelispor ile play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Şanlıurfaspor'un Spor Toto 1. Lig'e yükseltilmelerine karar verildi.

Söz konusu ligdeki müsabakalar sonucunda Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor, Bayburt Özel İdare, Tarsus İdmanyurdu ve Batman Petrolspor ile Kırmızı Grup'ta Pazarspor ile Baynet İnşaat Balıkesirspor'un TFF 3. Lig'e düşürülmeleri kararlaştırıldı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonu ilk sırada tamamlayan Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grup'ta 1. sırada yer alan Alagöz Holding Iğdır Fk, 3. Grup'ta 1. sırada bulunan 68 Aksaray Belediyespor ile grup içi play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Belediye Derincespor, Karaman FK ve Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler'in TFF 2. Lig'e yükseltilmeleri karara bağlandı.

Ligdeki maçlar sonucu 1. Grup'ta Eskişehirspor, Gema Polimer Şile Yıldızspor, 2. Grup'ta Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Bayrampaşa, 3. Grup'ta Niğde Anadolu FK'nin Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmelerine karar verildi.

TFF Yönetim Kurulunun 10 Şubat 2023 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Diyarbekirspor ve Adıyaman FK'nin 2023-2024 sezonunda TFF 2. Lig'de, Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, Malatya Arguvanspor ve Osmaniyespor'un 2023-2024 sezonunda TFF 3. Lig'de yer almaları kararı alındı.

TFF Yönetim Kurulunun 20 Nisan 2023 tarih ve 72 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Bölgesel Amatör Lig'den 14 grupta grup birincisi olan Mardin 1969 Spor, Kahramanmaraş İstiklalspor, Sebat Gençlikspor, Tokat Belediye Plevne, Karabük İdmanyurdu, Talasgücü Belediyespor, Adana 1954 FK, Anadolu Üniversitesi, Viven Bornova FK, Aliağa, Küçükçekmece Sinopspor, Sultanbeyli Belediyespor, Silivrispor, İnegöl Kafkas Gençlikspor ile Bölgesel Amatör Lig 2. ve 7. Grup takımları arasında oynanan play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Silifke Belediyespor'un TFF 3. Lig'e yükseltilmeleri kararlaştırıldı. (AA)