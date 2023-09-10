TFF 2. Lig'de 3. haftanın toplu sonuçları

TFF 2. Lig'de 3. hafta mücadelesi yapılan karşılaşmalarla tamamlandı.
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Zonguldak Kömürspor-Esenler Erokspor: 0-1
Serik Belediyespor-Bitexen Vanspor: 0-2
Kırşehir Futbol SK-Diyarbekirspor: 1-1
Ankara Demirspor-Nazilli Belediyespor: 1-2
Adıyaman FK-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-0
Bursaspor-Ankaraspor: 2-0
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Altınordu: 2-1
Weecoins Kırklarelispor-Hes İlaç Afyonspor: 1-2
Bucaspor 1928-Karacabey Belediyespor: 1-0
Kırmızı Grup:
Etimesgut Belediyespor-Somaspor: 0-2
Karaman FK-Sarıyer: 2-3
Uşakspor-İskenderunspor: 0-2
Belediye Derincespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Menemen FK: 1-1
Isparta 32 Spor-Denizlispor: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler-Düzce Cam Düzcespor: 2-0
Anagold 24Erzincanspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0
Fethiyespor-GMG Kastamonuspor: 0-1
(AA)