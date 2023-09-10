TFF 2. Lig'de 3. haftanın toplu sonuçları

TFF 2. Lig'in Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan 3. hafta mücadeleleri tamamlandı.

KAYNAK: AA
TFF 2. Lig'de 3. haftanın toplu sonuçları

TFF 2. Lig'de 3. hafta mücadelesi yapılan karşılaşmalarla tamamlandı.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Zonguldak Kömürspor-Esenler Erokspor: 0-1

Serik Belediyespor-Bitexen Vanspor: 0-2

Kırşehir Futbol SK-Diyarbekirspor: 1-1

Ankara Demirspor-Nazilli Belediyespor: 1-2

Adıyaman FK-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-0

Bursaspor-Ankaraspor: 2-0

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Altınordu: 2-1

Weecoins Kırklarelispor-Hes İlaç Afyonspor: 1-2

Bucaspor 1928-Karacabey Belediyespor: 1-0

Kırmızı Grup:

Etimesgut Belediyespor-Somaspor: 0-2

Karaman FK-Sarıyer: 2-3

Uşakspor-İskenderunspor: 0-2

Belediye Derincespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Menemen FK: 1-1

Isparta 32 Spor-Denizlispor: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Düzce Cam Düzcespor: 2-0

Anagold 24Erzincanspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0

Fethiyespor-GMG Kastamonuspor: 0-1

(AA)

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