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TFF'den derbi açıklaması: Dijital değil manuel atama yaptık

TFF eleştiriler sonrasında Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine manuel atama yaptığını açıkladı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 13:41
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TFF atamada eski usule döndü

TFF'den derbi açıklaması: Dijital değil manuel atama yaptık
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Spor Toto Süper Lig, milli aranın ardından derbi ile dönüyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu'nda 20.30'da karşılaşacak ve hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Sezon başından itibaren MHK'de hakemler "yapay zeka" yardımı ile atanıyordu. Ancak bu sezon ilk bir bir hakem ataması "manuel" olarak gerçekleşti.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. 

02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Halil Umut Meler'in bu sezon 4. derbisi

Meler Süper Lig'deki son dört derbi maçının da hakemi olmuştu.

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Trabzonspor

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