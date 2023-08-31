TFF canlı yayın ihalesine çıkıyor. Eski yayıncı kaçtı

Liglerin yayıncısı değişiyor! Eski yayıncı kaçınca TFF, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları için canlı yayın ihalesine çıktı

TFF canlı yayın ihalesine çıkıyor. Eski yayıncı kaçtı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023-2024 sezonunda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının yayın hakları için ihaleye çıkıyor.

TFF’den yayın ihalesine ilişkin yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2023-2024 Futbol Sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin düzenlenecek Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için teklif alma usulüyle ihale süreci başladı.

Yayın ihalesiyle ilgilenen firmalar, şartnameyi TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden 01 Eylül 2023 Cuma saat 17.00'ye kadar temin edebilecektir.

Firmaların şartnameyle ilgili tekliflerini, 8 Eylül 2023 Cuma günü saat 17.00'ye kadar TFF Mali İşler Direktörlüğü'ne iletmeleri gerekmektedir.

TFF Yönetim Kurulu tarafından teklifler değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır” İfadelerine yer verildi.

ÖDEMELERİ YAPMADAN KAÇIP GİTMİŞTİ
2022 yılında TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig için Fuchs Sports ile beş yıllık anlaşma imzalamış ancak ödemelerin yapılmaması sebebiyle 6 ay sonra sözleşme iptal edilmişti.

O dönem Fuchs Sports hakkında Ajansspor'a konuşan Avukat Emin Öztürk, "Gelinen nokta üzüntü verici. Ne yazıkki Fuchs yetkilileri ile iletişim kuramıyoruz. Dışarıdan danışmanlık verdiğimiz bu firma Türkiye futbol federasyonuna olan mali yükümlülüklerini yerine getiremediği için sözleşme fesih edilmiş gözüküyor. Büromuz dahil, çeşitli danışmanlar ve hizmet sağlayanlar mağdur edilmiş durumda. Bu durumun bir an evvel giderilmesini ummaktan başka şu aşamada elimizden gelen bir şey yok. Şirketin tek sahibi ve yetkilisi Lüksemburg'da yaşıyor, Türkiye gelip durumu toparlamasını umuyoruz" demişti.

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