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Galatasaray TFF ile otelde toplantı yapacak

Galatasaray'da merakla beklenen TFF zirvesi yarın yapılacak.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 09:59
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TFF Galatasaray zirvesi yarın

Galatasaray TFF ile otelde toplantı yapacak
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Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Aydın Özbek, TFF'in daveti sonrasında toplantıya katılacak. Özbek burada son dönemdeki yaşanan olumsuz gelişmelere dair rahatsızlığını dile getirecek.
TFF'nin düzenlediği toplantıya Kulüpler Birliği'nde yer alan diğer başkanlar da katılacak.

Haber Türk'ün haberine göre Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirilecek buluşmada yabancı sınırı da masaya yatırılacak. TFF, mevcut yabancı kuralına dair değerlendirmeleri dinleyecek ve kulüplerin taleplerini alacak.
LALE ORTA RAHATSIZLIĞI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu kritik zirvede adalet taleplerini yineleyecek. Diğer kulüp başkanlarının da hazır bulunduğu toplantıda TFF yetkilileriyle görüşecek olan Özbek, son haftalardaki hakem hataları ve MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluşa müdahalesi ile sonrasında yaptığı açıklamalara dair duydukları rahatsızlıkları dile getirecek. 

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