TFF hakem sponsorluğunu resmen açıkladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem formalarının sponsor markasını düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

TFF hakem sponsorluğunu resmen açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile NG Kütahya Seramik arasında profesyonel futbol ligleri, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni kapsayacak şekilde hakem formaları sırt ile kol, ayrıca TFF Hakem Akademisi ana sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral katıldı.

Yapılan anlaşmanın Türk hakemliği için önemine dikkati çeken Büyükekşi, ilk kez hakemlerin formasına sponsor alındığını belirterek, "Uzun soluklu bir yol arkadaşlığı başlatacağız. NG Kütahya Seramik, 4 yıllık anlaşmayla hem hakem formalarımızın sırt ve tek kol sponsoru hem de TFF Hakem Akademisinin sponsoru olacak. Hakemlerin formalarında sponsor olarak bir ilke imza atacaklar, hakemlerin gelişimine destek sağlayacaklar." diye konuştu.

Türk hakemliğinin gelişmesi için birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Hakemler için de önemli çalışma gerçekleştirdik. Özlük haklarını iyileştirdik, maaşlarında ve maç ücretlerinde de artışlar sağladık. Hakemlerin gelişimi ve yeni hakem yetiştirilmesi de öncelikli konularımız arasında yer aldı. İki konumuz var, biri eğitim diğeri de tecrübe. Bunun için hakem eğitimlerini yeniledik ve sürekli hale getirdik. Sürdürülebilir bir gelişim için hakem akademisini kurduk. Aday hakemden en üst seviyeye kadar UEFA kriterlerini gerçekleştiriyoruz. Hakemliğe başlama yaşı 15'e düşürüldü. Hakem kadromuzu da gençleştiriyoruz. Hakem akademisine verdiği değerden dolayı Kütahya Seramik'e teşekkür ediyoruz."

A Milli Futbol Takımı'nın bir hafta içinde iki büyük mutluluk yaşattığını söyleyen Büyükekşi, "Türk futbolu adına iki büyük mutluluk yaşadık. Avrupa Futbol Şampiyonası düzenleme fırsatını sonunda yakalamış olduk. A Milli Futbol Takımımız, ülkemize büyük bir sevinç ve gurur yaşattı. Takımımız önce Hırvatistan'ı, ardından Letonya'yı mağlup etti ve Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeyi garantilemiş olduk. Kadın Milli Takımımız ise Uluslar Ligi'nde 2 maçı da kazanarak lider oldu. UEFA sıralamasında 20. sıradan 9. sıraya kadar yükseldik. Futbolumuzdaki gelişmenin topyekun olmasını arzu ediyoruz. Hakemlerimizin gelişimi, hem ligimizde hem uluslararası arenada başarılı olmaları bizim için oldukça önemli. Hakemlerimizle yaptığımız toplantılarda onlara ilk hedeflerinin 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer almaları, Dünya Kupası'nda düdük çalmaları olması gerektiğini söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde şu anda bir hakemimiz var. Sayının çoğalması, yarı finaller, finaller yönetmesini, Türk hakemliğinin yeni efsaneler yetiştirmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi ayrıca Gazze'de yaşananlara da değinerek, "Gazze'de masum sivillerin sığındığı hastaneye yapılan saldırıyı kınıyorum. İşlenen savaş suçunda hayatını kaybeden çocuklara, bebeklere rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edildi. Bu hafta tüm profesyonel müsabakalarda takımlarımız siyah bant ve pankartlarla sahaya çıkacak ve bir dakikalık saygı duruşu yapılacak." şeklinde konuştu.

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(AA)

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