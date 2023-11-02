TFF maç başı ücretini 840 Lira yaptı. Hakemler kazan kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu, Amatör hakem ve gözlemcilerin ücretlerine yüzde 70'e varan zam yaptı. Ancak hakemler artışı beğenmeyerek isyan bayrağı açtı.

Aytunç Akın
TFF maç başı ücretini 840 Lira yaptı. Hakemler kazan kaldırdı

Akşam'ın haberine göre Orta hakem ücretleri 560 TL'den, 840 TL'ye çıkarken, yardımcılar 340'tan 510 TL oldu.

280 TL alan 4. hakemin ücreti 420 TL olarak güncellenirken, gözlemcilerin ücretleri de 280 TL'den, 420 TL'ye yükseldi.

Harcırahlar 150 km altı için, 275'ten 420'ye; 150 km üstü ise 650'den 980 TL'ye çıkarıldı.

Müsabaka tazminatları da bölgelere göre yüzde 100'den, yüzde 25'e kadar değişen oranlarda iyileştirme yapıldı.

HAKEMLER RAHATSIZ

Ancak amatör hakemlerin bu artışlardan memnun olmadıkları ve daha yüksek zam beklentisi içinde bulundukları ortaya çıktı.

Hakemler isimlerini vermeden sosyal medyada yapılan zamları eleştiren yorumlar yaptılar.

Öne Çıkanlar
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Fed'in faiz kararı altının ateşini yaktı Ekonomi
Fed'in faiz kararı altının ateşini yaktı
İsrailli milletvekilinden skandal paylaşım: Gazze yeryüzünden silinmeli Dünya
İsrailli milletvekilinden skandal paylaşım: Gazze yeryüzünden silinmeli
Prostata nokta atışı Sağlık
Prostata nokta atışı
Ürdün'den İsrail'e diplomatik tepki. Geri çektiler Dünya
Ürdün'den İsrail'e diplomatik tepki. Geri çektiler
Ayvalı Barajı da kurumaya yüz tuttu. Doluluk oranı alarma geçirdi Gündem
Ayvalı Barajı da kurumaya yüz tuttu. Doluluk oranı alarma geçirdi
Galatasaraylı eski 2 futbolcuya dolandırıcılık suçlaması. Ünlü tercüman da soruşturmada Spor
Galatasaraylı eski 2 futbolcuya dolandırıcılık suçlaması. Ünlü tercüman da soruşturmada
Enginarın her yeri şifa deposu Sağlık
Enginarın her yeri şifa deposu