TFF maç başı ücretini 840 Lira yaptı. Hakemler kazan kaldırdı

Akşam'ın haberine göre Orta hakem ücretleri 560 TL'den, 840 TL'ye çıkarken, yardımcılar 340'tan 510 TL oldu.

280 TL alan 4. hakemin ücreti 420 TL olarak güncellenirken, gözlemcilerin ücretleri de 280 TL'den, 420 TL'ye yükseldi.

Harcırahlar 150 km altı için, 275'ten 420'ye; 150 km üstü ise 650'den 980 TL'ye çıkarıldı.

Müsabaka tazminatları da bölgelere göre yüzde 100'den, yüzde 25'e kadar değişen oranlarda iyileştirme yapıldı.

HAKEMLER RAHATSIZ

Ancak amatör hakemlerin bu artışlardan memnun olmadıkları ve daha yüksek zam beklentisi içinde bulundukları ortaya çıktı.

Hakemler isimlerini vermeden sosyal medyada yapılan zamları eleştiren yorumlar yaptılar.