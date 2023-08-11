TFF önümüzdeki sezon Avrupa'ya kaç takımın gönderileceğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önümüzdeki sezon ülkemizin Avrupa Kupaları’nda 5 takım ile temsil edileceğini duyurudu.

TFF’den yapılan açıklamada, “UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 Sezonunda Ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir” ifadelerine yer verdi

Ülkemiz bu sezon Avrupa Kupaları'nda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor olmak üzere 4 takım ile temsil ediliyor.