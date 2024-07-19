TFF seçimlerinde Büyükekşi'nin tehdidinin belgesini ortaya çıkardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TFF seçimlerinde Büyükekşi'nin tehdidinin belgesini ortaya çıkardı

Sedat Kaya yazdı: TFF seçimlerinde Büyükekşi'nin tehdidinin belgesini ortaya çıkardı

Futbol Federasyonu genel kurulunda delegelere nasıl bir baskı, tehdit ve şantaj yapıldığı kabak gibi ortaya çıktı.
"Rüşvetin belgesi olmaz" derler ama bunun belgesi var.
Belgeyi anlatayım.
Genel kurulu yönetecek divan başkanlığı için iki isim yarıştı. Biri Mehmet Büyükekşi'nin adayı Mehmet Baykan, diğeri İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adayı Murat Sancak'tı.
Oylama açık yapıldı.
Kim kime oy verdi herkes gördü.
Sonuçta 146'ya 84 ile Büyükekşi'nin adayı Mehmet Baykan kazandı.
Ardından başkanlık seçimine geçildi.
Kapalı oy kullanıldı.
Kim kime oy verdi, kimse görmedi.
Sonuçta 134'e 129'la İbrahim Hacıosmanoğlu kazandı.
İşte baskı ve tehdidin belgesi bu.
Açık oylamada korktukları için Mehmet Büyükekşi'ye oy verenlerin arasından çok sayıda delege kapalı oylamada İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tercih etti.
Bu aslında kirli seçime büyük bir tepkiydi.
Divan seçiminde 146 oy alan Büyükekşi'nin başkanlık seçiminde 25 oy kaybetmesi başka türlü açıklanamaz.
İnsanların onurlarına ve özgür iradelerine ipotek koymaya kalkanlara ders olsun.

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