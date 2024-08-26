TFF Süper Lig 3. hafta VAR kayıtlarını açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TFF Süper Lig 3. hafta VAR kayıtlarını açıklandı

Süper Lig'de 3. haftanın ardından VAR kayıtları TFF'nin YouTube hesabından açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabından Trendyol Süper Lig'de 3. haftada VAR'a gidilen maçların kayıtlarını yayınladı.

TFF tarafından yayınlanan videoda Bodrum FK ile Konyaspor arasındaki maçta incelenen ve penaltı kararı verilen pozisyon yer aldı.

Bir diğer pozisyon olarak da Antalyaspor - Hatayspor maçında son dakikada iptal edilen penaltı kararı yer aldı.

Rizespor-Fenerbahçe karşılaşması yayınlanan görüntülerde yer almadı.

Fred ve Oosterwolde'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonlarda VAR'a gidilmediği için yayınlanan VAR kayıtlarında bu pozisyonların olmaması Sarı-Lacivertli taraftarları isyan ettirdi.

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