TFF'den Ankaragücü Fenerbahçe maçı için stat açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu MKE Ankaragücü- Fenerbahçe karşılaşmasının Eryaman Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

TFF'den Ankaragücü Fenerbahçe maçı için stat açıklaması

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki MKE Ankaragücü- Fenerbahçe karşılaşması, Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun haftalık programında, 3 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşılaşacağı müsabakanın Eryaman Stadı'nda yapılacağı belirtildi.

MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı zemininin elverişsiz olmasından dolayı Süper Lig'in 2. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 3. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçını ise Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynamak zorunda kalmıştı.

(AA)

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