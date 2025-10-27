Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası gazetecilerle bir araya gelerek kısa bir açıklama yaptı.

'Kurullarda ve özellikle MHK içinde bir araştırma var mı?' sorusuna Mecnun Otyakmaz, "Şu anda hakemlerle başladık. TFF'nin tüm birimlerinde de aşama aşama bu konuda detaylı bir şekilde araştırmalar devam edecek." şeklinde cevap verdi.

Otyakmaz, "Bahis üzerine yapılan araştırma hakemler üzerinde. Detaylı tespitler, detaylı raporlar ilerleyen günlerde netleşecek." dedi.