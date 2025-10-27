Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası gazetecilerle bir araya gelerek kısa bir açıklama yaptı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu skandalı açıkladı! "152 hakem bahis oynuyor"TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu skandalı açıkladı! "152 hakem bahis oynuyor"Spor

TFF'den bahis skandalıyla ilgili bir açıklama daha! - Resim : 2

Fatih Terim'in tahtı resmen yıkıldı! Bir devir sona erdi...Fatih Terim'in tahtı resmen yıkıldı! Bir devir sona erdi...Spor

'Kurullarda ve özellikle MHK içinde bir araştırma var mı?' sorusuna Mecnun Otyakmaz, "Şu anda hakemlerle başladık. TFF'nin tüm birimlerinde de aşama aşama bu konuda detaylı bir şekilde araştırmalar devam edecek." şeklinde cevap verdi.

Otyakmaz, "Bahis üzerine yapılan araştırma hakemler üzerinde. Detaylı tespitler, detaylı raporlar ilerleyen günlerde netleşecek." dedi.

Hakemler ihya oldu! Dev zammı kaptılarHakemler ihya oldu! Dev zammı kaptılarSpor
Göztepe'nin Galatasaray karşısında gördüğü kırmızı kart doğru mu? beIN Trio ekibi son noktayı koyduGöztepe'nin Galatasaray karşısında gördüğü kırmızı kart doğru mu? beIN Trio ekibi son noktayı koyduSpor
Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi! Victor Osimhen için olay yorum: AmatörSpor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi! Victor Osimhen için olay yorum: AmatörSpor