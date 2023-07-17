TFF'den Filenin Sultanlarına tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan tebrik mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"ABD'de düzenlenen 2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğu kazanan A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'mızı içtenlikle kutlarız. Beşinci kez düzenlenen organizasyonda 2018 yılındaki gümüş, 2021 yılındaki bronzdan sonra bu kez altın madalya kazanan Filenin Sultanları'na ülkemize yaşattıkları bu büyük gurur için teşekkür eder, üstün başarılarının devamını dileriz"

(AA)