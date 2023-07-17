Zamlı kara zalim günlerde bize bu gururu yaşattığınız için teşekkürler kızlar

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Filenin Sultanları, bu şampiyonluğun ardından dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldi.

Öte yandan Türkiye zor günlerden geçiyor. 1 ABD Doları 26 Türk Lirası'nı geçti. Zamlar ise durmak bilmiyor. Zamlar karşısında vatandaşın alım gücü düşerken beli de büküldü.

Derinleşen ekonomik krizde Filenin Sultanları’nın bu başarısı herkesi mutlu etti. Kara zam haberlerinden bunalan vatandaşın Filenin Sultanları’nın galibiyetiyle bir nebze de olsa yüzü güldü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızın şampiyonluğu herkesi gururlandırdı.

Ayrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğunda önemli katkısı olan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NDAN 3 OYUNCU RÜYA TAKIM'DA

Rüya Takım'da A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan 3 oyuncu yer aldı. Zehra Güneş, Milletler Ligi'nde en iyi 1'inci orta oyuncu oldu. Gizem Örge, en iyi libero seçildi. En iyi pasör çaprazı ödülü ise Melissa Vargas'a verildi.

'ERİK DAL'LI KUTLAMA

Milli Takım şampiyonluğun ardından sahada göbek attı. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın koçu Daniele Santarelli şampiyonluğu erik dalı eşliğinde kutladı.