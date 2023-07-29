TFF'nin EURO 2032 için belirlediği stadyumlar ortaya çıktı

EURO 2032 turnuvasına ev sahipliği yapmak için İtalya ile ortak adaylığa giden Türkiye Futbol Federasyonu’nun turnuvayı düzenlemeye hak kazanmaları halinde maçları oynatacağı stadyumlar ortaya çıktı.

Fanatik’in haberine göre, daha önce turnuvayı düzenlemeye hak kazanmaları halinde maçları oynatmak için 10 stat belirleyen TFF, İtalya ile ortak adaylık konusunda anlaşmaları üzerine bu 10 stadyumdan 5 tanesini seçecek.

İŞTE TFF'NİN BELİRLEDİĞİ 10 STAT

ATATÜRK OLİMPİYAT (74.753)

RAMS PARK - İSTANBUL (52.000)

İZMİR ATATÜRK STADI (51.337 - YENİLENECEK)

YENİ 19 MAYIS - ANKARA (42.000)

AKYAZI - TRABZON (70.782)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE - BURSA (43.563)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE - KONYA (42.000)

KALYON - GAZİANTEP (33.919)

ATATÜRK - ESKİŞEHİR (32.507)

RHG ENERTÜRK - KAYSERİ (32.864)