TFF'ye ilk tepki Adana Demirspor'dan! Erteleme yanlış karar

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Murat Sancak, Genk mücadelesine değinirken, "Zor bir maç. Zor iki 90 dakika bekliyor bizi. Tek hedefimiz muvaffak olmak. İnşallah futbolcular ellerinden geleni yapar ve gruplara kalırız" dedi.

BELHANDA KONUSU

Murat Sancak, sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Yusuf Sarı ve Cherif Ndiaye ile ilgili gelen soruya, "Belhanda şu anda yurt dışında, orada bize katılacak. Görüştük, durumu iyi. Büyük bir ihtimalle yer alacak. Ndiaye ve Yusuf'u Ankaragücü maçında riske etmedik. Rahatsızlıklarını dile getirdiler, hoca da uygun görmedi ve oynatmadı. Badou Ndiaye de hazır. Hoca karar verirse, onu da oynatabilir." yanıtını verdi.

YANLIŞ KARAR

Murat Sancak, Avrupa'da maç yapacak takımların lig maçlarının ertelenmesinin hatırlatılması üzerine, "Diğer ülkeler erteledikten sonra, bizim ülkemiz ertelemese eleştirilebilirdi. Ama aslında bana göre ertelememek lazımdı, gruplara kalınırsa 3 gün bir maç yapılacak. Buna alışmak lazım, futbolcuları alıştırmak lazım. Ama öyle bir karar verildikten sonra saygı duymak lazım. Futbolcular biraz daha fazla dinlenir." şeklinde konuştu.