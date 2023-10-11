Thai lime kabuğuyla birlikte tüketiliyor almak için bahçede sıra oluşuyor. Bu limonun içi de dışı da aynı renk

Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 52'sinin karşılandığı Mersin'de limon hasadı başladı. Üreticiler, bahçede limonu 3-4 TL bandında satarken, bir genç üreticinin ürettiği yeşil limon büyük talep görüyor.

38 yaşındaki Armağan Alan'ın ata toprağı 30 dönüme kurduğu rüzgar ve güneş enerjisi ile elektriğini ürettiği, depoladığı yağmur suyunu kullandığı doğa dostu bahçesinde yetiştirdiği yeşil limonun kilogramı ise 40 TL'den fazlasına alıcı buluyor.

Yazın hasadı başlayan sonbahar sonuna kadar devam eden çekirdeksiz yeşil limonun dışı gibi içinin de yeşil olduğu, sağlık açısından birçok fayda sağlayan kabuğu ile tüketilebildiği belirtildi.

"40 LİRA CİVARINDA SATILIYOR"

Ürettikleri yeşil limon ile ilgili de bilgi veren Alan, "Biz bu limonu 40 lira civarına satıyoruz. Bildiğim kadarıyla endüstriyel olarak üretilen limonun fiyatı 3-4 lira kadar. Yani on kat daha yüksek bir fiyata satabiliyoruz. Yeşil limon farklı bir kategoride olan bir limon. Bu ürünün değerli olmasının en büyük sebebi aslında işlenmemiş olması. Normalde limon kabuğunda bağışıklık sistemimiz için enzimler ve vitaminler var. Biz bu ürünü kesinlikle işlemiyoruz. Kabuğu ile birlikte tüketilmesini sağlıyoruz. Bu sayede kullanıcı maksimum fayda sağlamış oluyor limonumuzdan. Bir diğer özelliği ürünün cildinin güzel olması için ilaçlamalar yapmıyoruz. Bizim için cildi önemli değil, müşterilerimiz içinde aynısı geçerli. Herhangi bir işlem yapmadığımız için rekolte düşüklüğümüz oluyor, fakat ürün fiyatını daha yüksek tutabildiğimiz için bunu tolere edebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"TROPİK MEYVELERİMİZ VAR"

Ata toprağı bahçelerinde çok değişik türler ürettiklerine de dikkat çeken Alan, "Thai lime bunlardan biri. Yine eski Anadolu'nun unutulmuş meyveleri var, kan portakalı gibi, şeker portakalı gibi. Tropik meyvelerimiz var. Mersin'e döndüğüm zaman hem değişik ürünler hem de bunları da en sağlıklı şekilde üretmeye çalıştım. Bugün bulunduğumuz bahçede 30 dönüm kadar bir alanda yaklaşık 10 çeşit üretiyoruz. Bulunduğumuz bu yerde tüm enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Rüzgar tribünü, güneş enerjisi panelleriyle beraber, yağmur suyu hasadı yapıyoruz. Bulunduğumuz bu işletme neredeyse sıfır karbon ayak izine sahip, böyle bir bahçe" ifadelerini kullandı.