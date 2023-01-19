Dünyanın ağır ekonomi dergisi The Economist Türkiye’yi bekleyen felaketi açıkladı

Dünyaca ünlü The Economist dergisinde, Türkiye'deki seçimlere ilişkin, "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" başlığı altında çarpıcı bir yazı kaleme alındı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesini tehlikeye atabilir" ifadelerin kullanıldığı yazıda, "Türkiye, giderek istikrarsızlaşan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde felaketin eşiğinde." denildi.

Londra merkezli The Economist dergisinde, Türkiye'deki seçimlere ilişkin, "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" başlıklı bir yazı yayımladı.

"Kusurlu bir demokrasi, tam gelişmiş bir otokrasiye dönüşebilir. Türkiye, giderek istikrarsızlaşan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde felaketin eşiğinde." ifadeleri ile paylaşılan yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesini tehlikeye atabilir.

Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetlerine sahiptir. Özellikle savaşın kavurduğu Suriye'de, çalkantılı bir mahallede çok önemli bir rol oynuyor. Batı Balkanlar'da, Doğu Akdeniz'de ve son zamanlarda Afrika'da artan bir etkiye sahiptir. Her şeyden önce Karadeniz'de ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında önemlidir; geçen yıl aç bir dünyaya daha fazla Ukrayna tahılının gönderilmesine izin veren bir anlaşmaya aracılık etti.

Dolayısıyla dışarıdan bakanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta 14 Mayıs'ta yapılacağını öne sürdüğü Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dikkat etmeli. Hele ki, giderek istikrarsızlaşan cumhurbaşkanının yönetimindeki ülke, felaketin eşiğinde olduğundan beri. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın davranışı, bugün derinden kusurlu olan demokrasiyi tam gelişmiş bir diktatörlüğe itebilir."