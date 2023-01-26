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The Economist’in ardından Alman Stern Dergisi de skandal başlık attı

The Economist ve Bloomberg'in ardından Alman Stern dergisi de Türkiye'de gerçekleşecek seçimle ilgili hazırladığı analizde skandal bir başlık attı. Erdoğan'ı hedef alan dergi 'Kundakçı Erdoğan' kapağı ile çıktı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 10:57
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The Economist’in ardından Alman Stern Dergisi de skandal bir Erdoğan başlığı attı

The Economist’in ardından Alman Stern Dergisi de skandal başlık attı
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İngiliz The Economist dergisinin ardından şimdi de Alman Stern dergisi dikkat çeken bir bir kapak ile okurlarının karşısına çıktı.

Alman dergi Türkiye'de gerçekleşecek seçimle ilgili hazırladığı analizde skandal ifadeler kullandı.

'Kundakçı Erdoğan' kapağı ile okurlarının karşısına çıkan Stern, 'Erdoğan iktidarda kalabilmek için vicdansızca çatışmalar çıkarıyor: Kendi ülkesinde, Suriye'de ve ayrıca Almanya'da' başlıklı bir yazı yayınladı.

Yazıda 'Putin ve Batı ile müzakere ediyor, NATO'yu küçümsüyor ve Suriye'de savaş başlatıyor' denildi.

Erdoğan'ın uluslararası sahnede boy gösterdiğinin altını çizen Stern 'Ama evinde güç için amansızca savaşması gerekiyor' yorumunda bulundu.

'Erdoğan, Ukrayna’dan Suriye’ye birçok ipi elinde tutuyor ve gücünü kullanıyor' diyen Alman dergi yazıda şu ifadelere yer verdi;

'Erdoğan bir seçim yenilgisini kabul eder mi? Partisi ortağı MHP askeriye ve emniyet güçlerine öylesine yerleşmiş durumda ki, kimi uzmanlar onun halkın aksi yöndeki tercihine rağmen iktidarda kalabileceğine dair spekülasyonlar yapıyor.'

İsveç'teki skandal eylemin ardından Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapısını kapatması üzerine Bloomberg'den tepki çeken bir teklif gelmişti.

'NATO, Erdoğan'ın genişlemeyi geciktirmesine izin vermemeli' başlıklı bir yazı kaleme alan Bloomberg, Türkiye'ye İsveç ve Finlandiya'dan talepleri nedeniyle 'kafa tutan ülke' benzetmesi yaptı.

'NATO bu tartışmaya bir son verip en yeni üyelerini koşulsuz şekilde kabul etmeli' denilen yazının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Türkiye'de yapılacak seçimler öncesi milliyetçi tabanından destek almaya çalıştığı ve geri adım atmadığı belirtildi.

Türkiye'nin inadının Avrupa'nın güvenliğini de tehlikeye attığını öne süren Bloomberg, ABD ve Avrupa'nın bu kördüğümü çözmek zorunda olduğunu yazdı ve şu değerlendirmede bulundu:

'Başkan Joe Biden, Türkiye'nin Kürt terörüyle ilgili endişelerini dile getirme hakkı olsa da bunun bedelinin NATO'yu güçlendirme çabalarını engellemek olmadığını açıkça ortaya koymalı.'

“NATO LİDERLERİ ERDOĞAN'A BASKI YAPMALI”

Türkiye'nin İsveç'ten iade taleplerinin iki ülke arasında çözülmesi ve NATO sürecine dahil edilmemesi gerektiği kaydedilen Bloomberg, NATO liderlerinin 18 Mayıs'tan önce iki ülkenin üyeliğini onaylaması için Erdoğan'a baskı yapması gerektiği savunuldu.

“ERDOĞAN NATO TOPLANTILARINDAN DIŞLANMALI”

Erdoğan direnirse ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-16 satışını durdurarak yanıt vermesi çağrısını da içeren yazıda, Türkiye'nin tatbikatlara katılımının sınırlanması, Erdoğan'ın NATO toplantılarından dışlanması ve hatta Türkiye'nin NATO'dan ihracı seçeneklerinin de masada olması gerektiği kaydedildi.

“İTTİFAKA ZARAR VEREN ÜLKE MÜTTEFİK DEĞİLDİR”

Yazı, 'Mesaj açık olmalı: grubun güvenliğine bilerek zarar veren bir ittifak üyesi asla bir müttefik değildir' ifadesiyle sona erdi.

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Z kuşağı
26.01.2023 11:33
Yemin ediyorum daha akp oy vercem  
 
1950
26.01.2023 11:09
Kundakçı Erdoğan, başımıza kim getirdi siz batı, ne oldu? Sadam, Kaddafi’yi de siz getirdiniz, ne oldu? Duymadım? Yine siz yok ettiniz, insanları eğitmeden dünya kurtulamaz  
 
Tozanlı
26.01.2023 11:05
Biz bir kurumdayız eşit hakka sahip olmamız lazımken !!! Hiç bir faydası olmayan üye bizden daha fazla söz sahibi ve Türkiye hiç bir zaman haklı olamıyor burda Düşmanliktan başka birşey gözükmüyor...  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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