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Erdoğan’dan seçim kararı açıklaması: Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilir

Erdoğan, seçim kararını Meclis’in mi yoksa Cumhurbaşkanlığının mı alacağına ilişkin tartışmalarla ilgili, “Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar.” dedi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 15:14
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Erdoğan’dan seçim kararı açıklaması

Erdoğan’dan seçim kararı açıklaması: Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan seçim takviminin nasıl işleyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CAHİLLERİN ELİNE KALDIK"
Seçim kararının kimin alacağı tartışmalarında TBMM’yi devre dışı bırakacağının sinyallerini veren Erdoğan, “Hukuk farklı bir şey. Ama bunun yanında guguk o da farklı bir şey. Dolayısıyla şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Ne diyor? Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da Yüksek Seçim Kurulu bu kronolojik yapıyı çalıştırır.” dedi.



SEÇİM GÜNÜNÜ DİREKT İLAN ETTİ
Erdoğan, devamında ise şunları kaydetti: “Örneğin, ne zaman bunu ilan etti, Mart'ın 10'unda. Mart'ın 10'unda ilan ettiyse ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa o gün seçim günüdür. Bunu da kim takip eder? Yüksek Seçim Kurulu takip eder. Şimdi bunlar tabii bu işin farkında değil. Ama 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar bu da hayırlı bir adımdır.”



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI HZ. ALİ CAMİSİ'NDE KILDI
cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın, Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katılması bekleniyor.
 

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Ülkücü Alperen
20.01.2023 16:02
Hokkabazlik siyasetine dur de.Basbug Meral Akşener ❤️  
 
BÖLE BİR CUMHUR BAŞKANLIGI YETKİSİ DÜNYADA YOK.
20.01.2023 15:53
CUMHUR BAŞKANININ YETKİLERİ SINIRSIZ  
 
Tarkan
20.01.2023 15:46
kainat reisi  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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