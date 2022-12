The Simpsons 33 yaşında: İşte merak edilenler

Amerikan kültürünün önemli bir parçası olan Simpsons dizisi 33 yıldır izleyicilerini eğlendiriyor. Yetişkin çizgi dizilerinin öncüsü olan Simpsons her ailenin yaşayabileceği klasik problemlerin yanı sıra dünyada yaşanan olayları da çarpıcı şekilde sunuyor ve eleştiriyor.

33 sezon boyunca 20 dakikalık bölümlerinde izleyiciyi hem eğlendirmeyi hem de düşündürmeyi başarıyor. Ardından gelecek Family Guy, South Park gibi çizgi dizilere de ilham oluyor.

HERKES KENDİNDEN BİR KESİT BULABİLİR

Ailesini geçindirmeye çalışan sıradan bir baba, eşi ve çocukları için yeri geldiğinde kendini feda edebilen bir anne, okulun en yaramaz ve tembel çocuğu, çevreye karşı çok duyarlı bir kız ve olaylara her zaman tanık olan bir bebek. 5 kişilik bir ailenin başından geçenleri anlatan dizi aslında aile bireylerinin psikolojilerini de derinlemesine yansıtıyor. Simpsons karakterleri oldukça doğal. Davranışları, kullandıkları kelimeler ve yaşadıkları olaylar o kadar gündelik ki diziyi izleyen hemen hemen herkes kendi yaşantısından bir kesit bulabilir.

1- Homer Simpson

Evin babası. Springfield Nükleer Enerji Santrali’nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Oldukça sakar olan Homer; iş başında sürekli uyuyakalıyor, donut yiyor. Eve geldiğinde birasını alıyor ve bağımlı olduğu ekranın başına geçerek uzanıyor. Çocuklarıyla vakit geçirmektense televizyon izlemek ona daha cazip geliyor. Simpsons dizisinin en sevilen karakteri.

2- Marge Simpson

3 çocuğa ve bir kocaya bakan bir anne. Yaşadığı bunalımlar sık sık dizide konu edilmiştir. Her ne kadar yorulsa da ailesini çok seviyordur ve ailesi için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Herkese karşı çok anlayışlıdır ve Homer’ı düşüncesizce bir şey yapmasından her zaman alıkoyar. Aileyi dizginleyen kişi

genelde Marge’dır. Çok akıllı ve becerikli olan Marge çocuklarının becerileriyle yakından ilgilenerek onları sürekli destekler.

3- Bart Simpson

10 yaşındaki Bart evin ilk çocuğudur. Çok yaramazdır ve başını sürekli belaya sokar. Kardeşiyle sürekli kavga eder. Babasıyla arasında bir mesafe vardır. Sürekli babasına şakalar yapsa ve onla dalga geçse de ailesiyle vakit geçirmeyi sever. Evde başarıları takdir edilmez. Springfield İlköğretim Okulu’nda okur ve okulda geçen bölümlerde eğitim sistemine eleştiriler rahatlıkla görülür.

4- Lisa Simpson

Evin ortanca çocuğu. Çok akıllı ve düşünceli olan Lisa 8 yaşında. Her zaman ailesini düşünür. Kurallara uyar ve asla yalan söylemez. Yüksek ahlaki değerleri vardır. Babasıyla arasındaki iletişimsizlik kalbini çok kırar. Derslerinde çok başarılıdır ve okul orkestrasında saksafon çalar.

5- Maggie Simpson

Ailenin en küçük bireyidir. Emziğini hiç çıkarmaz. Emekliyor ve konuşamıyordur. Yine de çoğu şeyin farkındadır ve olan bitenlere tanık olur. İlerleyen sezonlarda bir bebek olmasına rağmen çok fazla maceraya atılır.

AZ BİLİNEN GERÇEKLER

1- Simpsons dizisinin jeneriğinde ailenin koşuşturmacası yansıtılır. Jeneriğin bir kısmında Bart’ın okul sonunda tahtaya yazı yazma cezası aldığı kısım gösterilir. Her bölüm jeneriğinde Bart’ın tahtaya yazdığı değişir. Aynı zamanda jenerik sonunda her aile üyesi koşturarak televizyonu açarak kanepeye yerleşir. Kanepeye nasıl oturdukları da her jenerikte değişiyor.

2- Dizi çok fazla yıldız konuk oyuncuya yer vermesiyle rekor kırdı. Bölümlerde Aerosmith, Micheal Jackson, Kobe Bryant gibi pek çok ünlü sanatçıya, sporcuya, politikacıya yer verildi.

3- Dizinin çizeri Matt Groening, Homer karakterinde imzasını saklıyor. Ensesindeki saçları ‘M’ kulağı da ‘G’ harfi şeklinde. İzleyiciler tarafından fark edilmese de dikkatli bakıldığı zaman çizerin isim ve soyisim baş harflerini görebilirsiniz.

4- Sarı genelde ekranlarda görmeye alışık olmadığımız bir renk. Karakterlerin sarı olmasının ardında aslında bir neden bulunuyor. Televizyon kanallarını durmadan değiştirenlerin dikkatini çekmek ve ekran süresini uzatmak için karakterlerde sarı tercih edilmiş. Sarıda kullanılan bu ton akla hemen Simpsons dizisini ve karakterlerini hatırlatıyor.

5- Homer’ın kullandığı bazı sözcükler Oxford sözlüğüne dahil edilmiş ve İngilizce kelime olarak kabul edilmiş. Örneğin Homer’ın canı yandığında ya da yanlış bir şey yaptığını fark ettiğinde çıkardığı ‘D’oh!’ literatürde yer kazanmış.

6- Dizinin 25 Emmy adaylığı ve 10 ödülü bulunuyor.

KEHANETLER

İzleyicileri en çok etkileyen unsurlardan bir tanesi de izleyicilerin "Simpsons kehanetleri" olarak adlandırıldığı geleceğe atıfta bulunan sahneler. Öngörülen şeylerin tıpatıp gerçekleşmesi hem tedirgin edici hem de heyecan verici. Tahminlerin doğru çıkmasıyla Simpsons dizisi daha çok izleyici kazandı.

Dizide 11 Eylül saldırıları, Kobe Bryant’ın ölümü, Donald Trump’ın başkanlığı, Koronavirüs salgını ve kripto para gibi daha birçok politikayı ve dünyayı ilgilendiren olay sahnelenmişti.

