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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Terry Hall 63 yaşında hayatını kaybetti

The Specials, Fun Boy Three, The Colourfield, Terry, Blair & Anouchka, Vegas gibi gruplarda yer alan müzisyen Terry Hall hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 15:12
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The Specials grubunun solisti ünlü İngiliz şarkıcı Terry Hall 63 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Terry Hall 63 yaşında hayatını kaybetti
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The Specials grubunun solisti ve Fun Boy Three ile Colourfield gruplarının eski üyesi Terry Hall, 63 yaşında hayatını kaybetti. 

The Specials'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle güzel dostumuz, kardeşimiz ve bu ülkenin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan Terry'nin bir hastalıkla kısa süre mücadele ettikten sonra hayatını kaybettiğiniz duyuruyoruz" denildi.

Hall'un The Specials ve Fun Boy Three'den arkadaşı olan Neville Staple, "Terry'nin iyi olmadığını biliyorduk, ancak yakın zamana kadar ciddiyetini anlamamıştık" dedi.

1959'da Britanya'nın Coventry kentinde doğan Hall'un imzası olan "Gangsters" ve "Ghost Time" gibi şarkılar, uzun süre İngiliz müzik listelerinin tepesinde yer almıştı.

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